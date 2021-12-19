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    Атлетик — Бетис прямая трансляция 19.12.2021, смотреть онлайн

    Атлетик — Бетис: онлайн-трансляция матча начнется в 18:15

    Футбол Примера (Ла Лига) Атлетик Бетис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 18:15 начнётся прямая трансляция матча «Атлетик» — «Бетис» в испанской Примере.

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    Последний матч между собой: «Бетис» — «Атлетик» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Атлетик»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетик» — «Бетис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Бетис».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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