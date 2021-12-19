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    Аршавин назвал назначение Ваноли в «Спартак» немного странным

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    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Мне трудно это оценить. Конечно, немного странно выглядит со стороны. Но кто приглашал его, наверное, уверены в нём. Что может сделать Ваноли за три зимних сбора? Мне кажется, что этого достаточно, чтобы какие-то свои идеи донести», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

    Напомним, что в пятницу, 17 декабря, «Спартак» объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера команды. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с возможной опцией продления на один год.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, минуя стыковые матчи, поскольку занял первое место в своей группе. В РПЛ красно-белые занимают девятое место, имея в активе 23 очка.

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