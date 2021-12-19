«Манчестер Сити» предложил Агуэро должность в структуре клуба

Нападающий, который недавно объявил о завершении карьеры, может вернуться в «Манчестер Сити», сообщает ESPN.

Как передает источник, клуб предложил аргентинцу должность посла «горожан». Аргентинец раздумывает над предложением своей бывшей команды.

Помимо работы в стане «Сити», экс-нападающий получил предложения от некоторых телевизионных каналов поработать экспертом.

Напомним, в конце октября во время матча Ла Лиги между «Барселоной» и «Алавесом» аргентинцу стало плохо. После обследования у Серхио Агуэро были обнаружены проблемы с сердцем. 15 декабря футболист заявил о завершении карьеры.