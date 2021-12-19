СМИ: Абрамович получил португальское гражданство

Владелец лондонского «Челси»получил гражданство Португалии, сообщает Forbes.

По данным авторитетного издания, российский бизнесмен стал гражданином Португалии еще в начале 2021 года.

Абрамович воспользовался законом о потомках сефардских евреев, позволяющим этим выходцам из Испании и Португалии, насильно обращенным в христианство, получить гражданство.

«Абрамович уже много лет изучает историю своей семьи, которая для него, как и для многих евреев, состоит из трагических судеб поколений, чтобы понимать свою историю и корни. В контексте исследования истории семьи, которое проводилось, он обнаружил среди прочего, что часть его семьи приехала из Португалии. Их оттуда изгнали, и они, как и многие португальские евреи в то время, оказались в Гамбурге. То есть этот закон фактически позволяет "загладить вину" за прежнее преследование евреев в этих странах», — сказал источник Forbes.

Напомним, ранее Абрамович оформил израильское гражданство в связи с тем, что не смог получить визу инвестора в Великобританию.