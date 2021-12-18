Хави: Не можем исключать, что победим в Примере

Главный тренер «Барселоны»высказался о перспективах каталонского клуба в нынешнем розыгрыше испанской Примеры, сообщает Marca.

«Если посмотреть на ситуацию реалистично, мы можем выиграть титул. Не можем исключать, что победим в Примере. Всякое бывает. Мы должны бороться за трофеи. Я настроен позитивно, но и реалистично.

Нам не хватает взаимопонимания на футбольном уровне. Некоторым игрокам сложно понять нашу позиционную игру, странно видеть такое в "Барселоне". Мы занимаем 8-е место в турнирной таблице, нужно менять ситуацию. Нам необходима смелость. Игроки прикладывают большие усилия, у них хороший настрой.

Мы должны продолжать работать и верить в то, что делаем. Это правильный путь. Нужно бороться за Кубок, Суперкубок и расти. Эмоции ни к чему хорошему не приводят. Нужен прогресс, он приведёт к победе», — сказал Хави.

За 16 матчей нынешнего сезона «Барселона» набрала 24 очка и занимает 8-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании.