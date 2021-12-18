Талалаев: Очень не люблю играть против Гончаренко

Главный тренер «Ахмата»признался, что больше всего ему не нравится играть против команд

В этом сезоне Гончаренко возглавляет «Краснодар», а до этого работал в ЦСКА и «Кубани». «Ахмат» проиграл «Краснодару» на своем поле со счетом 0:2.

«Очень не люблю играть против Гончаренко. У него богатый опыт, несмотря на возраст. Опять же европейский опыт, и он всегда находит быстрый ответ на ходы, которые предлагаем мы. На мой взгляд, по оперативному воздействию на игру он один из сильнейших.

Витория (Руй Витория, бывший главный тренер "Спартака" — прим.) — другой. Его идеализируют, а я просто скажу, что он — другой. Не такой, как принято в России. Начиная от тренировочного процесса и заканчивая поведенческим. Если ты не приветствуешь другого тренера перед матчем, то, конечно, он не будет жать тебе руку после игры.

Много общаюсь с футболистами и для меня главное — их реакция, большинство впечатлений о тренере составляю с их мнений, поэтому и говорю вам, что Руй — другой. Совсем не такой, как большинство тренеров в РПЛ, даже сравнивая с европейцами, которые подстраиваются под российскую ментальность. Хорошо это или плохо — не знаю», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».