Шрусбери Таун — Челтнем Таун: смотреть онлайн трансляцию 18.12.2021

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Первой Лиге.

В турнирной таблице «Шрусбери Таун» занимает 20 место с 19 очками, «Челтнем Таун» — 14 место с 28 очками.

Последний матч между собой: «Челтнем Таун» — «Шрусбери Таун» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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