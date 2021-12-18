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    Севилья — Атлетико прямая трансляция 18.12.2021, смотреть онлайн

    Севилья — Атлетико: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Примера (Ла Лига) Севилья Атлетико Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 23:00 начнётся прямая трансляция матча «Севилья» — «Атлетико» в испанской Примере.

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    Последний матч между собой: «Севилья» — «Атлетико» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Севилья» — «Атлетико» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.15.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Атлетико».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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