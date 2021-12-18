Семин: Наши тренеры ничем не хуже, но считается престижным взять иностранца без опыта

Юрий Семин Фото: globallookpress.com
«Я ничего не знаю об этом тренере. Но зато знаю много хороших отечественных специалистов. Думаю, наши тренеры ничем не хуже.
Просто почему-то считается престижным взять любого иностранца без опыта вместо нашего молодого тренера, такая тенденция. Надо больше доверять своей молодой гвардии», — приводит слова Семина Sport24.
Ранее СМИ узнали зарплату Ваноли в «Спартаке».
Напомним, Ваноли ранее был помощником Антонио Конте в «Челси» и миланском «Интере». Кроме того, он работал в сборной Италии и различных юношеских национальных сборных страны.
«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.