Райо Вальекано — Алавес прямая трансляция 18.12.2021, смотреть онлайн

В 16:00 начнётся онлайн-трансляция матчав испанской Примере.

Последний матч между собой: «Алавес» — «Райо Вальекано» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Алавес». Коэффициент ставки — 3.26.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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