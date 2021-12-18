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    Ноттингем Форест — Халл Сити: смотреть онлайн трансляцию 18.12.2021

    Ноттингем Форест — Халл Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Халл Сити
    В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Ноттингем Форест» — «Халл Сити» в английском Чемпионшипе.

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    В турнирной таблице «Ноттингем Форест» занимает 8 место с 31 очком, «Халл Сити» — 20 место с 23 очками.

    Последний матч между собой: «Халл Сити» — «Ноттингем Форест» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ноттингем Форест — Халл Сити.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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