Ноттингем Форест — Халл Сити: смотреть онлайн трансляцию 18.12.2021

В турнирной таблице «Ноттингем Форест» занимает 8 место с 31 очком, «Халл Сити» — 20 место с 23 очками.
Последний матч между собой: «Халл Сити» — «Ноттингем Форест» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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