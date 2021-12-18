Нагельсман подвел итоги первой половины сезона

Наставник «Баварии»прокомментировал результаты команды после первой половины сезона.

«Ощущения прекрасные. Я очень доволен итогами первого круга. Нам противостоял соперник, играющий компактно и очень организованно. После того как мы открыли счет, нам повезло в двух эпизодах, когда они могли забить. Но в целом мы здорово контролировали игру.

Мы оказывали сильное давление, особенно во втором тайме, и не позволяли сопернику вести контратакующую игру. Это впечатляло. В итоге мы заслужили победу и забили красивые голы», — цитирует Нагельсмана официальный сайт «Баварии».

В прошлом туре «Бавария» выиграла у «Вольфсбурга» 4:0 и набрала 43 очка.