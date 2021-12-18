Моркам — Флитвуд Таун: смотреть онлайн трансляцию 18.12.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав Первой Лиге Англии.

В турнирной таблице «Моркам» занимает 21 место с 19 очками, «Флитвуд Таун» — 19 место с 21 очком.

Последний матч между собой: «Флитвуд Таун» — «Моркам» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Моркам»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Моркам» — «Флитвуд Таун».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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