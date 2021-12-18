Мидлсбро — Борнмут: смотреть онлайн трансляцию 18.12.2021

В 15:30 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Борнмут» — «Мидлсбро» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Мидлсбро»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мидлсбро» — «Борнмут» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.81.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Мидлсбро» — «Борнмут».

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