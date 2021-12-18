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    Моуринью: Я увидел самую красивую «Рому» в сезоне

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал разгромную победу над «Аталантой» (4:1) в 18-м туре итальянской Серии А, сообщает SportMediaset.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Я увидел самую красивую "Рому" в сезоне, команда была сильной со всех точек зрения. Нам не удавалось победить большую команду в Италии в течение 19 месяцев. Чтобы набирать очки в таких матчах, вам нужна не просто тактическая работа, вам нужен характер, который был у всех футболистов "Ромы", что вышли сегодня.

    Землетрясение? Я слышал об этом, но в шутку сказал игрокам, что у нас должно быть землетрясение в Бергамо сегодня», — сказал тренер «Ромы».

    «Аталанта» с 37 очками осталась на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии с 37 очками. «Рома» (31) — поднялась на пятую позицию.

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