Гройтер Фюрт — Аугсбург: смотреть онлайн трансляцию 18.12.2021

В 17:30 начнётся онлайн-трансляция матчав футбольной Бундеслиге.

В турнирной таблице «Гройтер Фюрт» занимает 18 место с 4 очками, «Аугсбург» — 16 место с 17 очками.

Последний матч между собой: «Аугсбург» — «Гройтер Фюрт» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гройтер Фюрт» — «Аугсбург». Коэффициент ставки — 2.40.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Гройтер Фюрт»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Гройтер Фюрт — Аугсбург.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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