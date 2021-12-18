Гройтер Фюрт — Аугсбург: смотреть онлайн трансляцию 18.12.2021

В турнирной таблице «Гройтер Фюрт» занимает 18 место с 4 очками, «Аугсбург» — 16 место с 17 очками.
Последний матч между собой: «Аугсбург» — «Гройтер Фюрт» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гройтер Фюрт» — «Аугсбург». Коэффициент ставки — 2.40.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Гройтер Фюрт»).
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