Бохум — Унион: смотреть онлайн трансляцию 18.12.2021

В турнирной таблице «Бохум» занимает 11 место с 20 очками, «Унион» — 8 место с 24 очками.
Последний матч между собой: «Бохум» — «Унион» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бохум» — «Унион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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