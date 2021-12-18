Бохум — Унион: смотреть онлайн трансляцию 18.12.2021

В 17:30 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

В турнирной таблице «Бохум» занимает 11 место с 20 очками, «Унион» — 8 место с 24 очками.

Последний матч между собой: «Бохум» — «Унион» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бохум» — «Унион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бохум — Унион.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам