Астон Вилла — Бёрнли прямая трансляция 18.12.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Астон Вилла» занимает 9 место с 22 очками, «Бёрнли» — 18 место с 11 очком.
Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Астон Вилла» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Астон Вилла»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Астон Вилла» — «Бёрнли». Коэффициент ставки — 1.82.
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