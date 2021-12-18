Астон Вилла — Бёрнли прямая трансляция 18.12.2021, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Англии по футболу.

В турнирной таблице «Астон Вилла» занимает 9 место с 22 очками, «Бёрнли» — 18 место с 11 очком.

Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Астон Вилла» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Астон Вилла»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Астон Вилла» — «Бёрнли». Коэффициент ставки — 1.82.

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