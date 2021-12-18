Айнтрахт Ф — Майнц: смотреть онлайн трансляцию 18.12.2021

В 17:30 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

В турнирной таблице «Айнтрахт Ф» занимает 7 место с 24 очками, «Майнц» — 6 место с 24 очками.

Последний матч между собой: «Айнтрахт Ф» — «Майнц» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Айнтрахт Ф» — «Майнц». Коэффициент ставки — 2.25.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Айнтрахт Ф»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Айнтрахт Ф — Майнц.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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