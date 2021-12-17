«Спартак» хочет подписать ещё одного футболиста до зимних сборов

Генеральный директорЕвгений Мележиков рассказал о работе клуба на трансферном рынке, сообщает корреспондент Чемпионата.

«Клуб ведёт работу по поиску футболистов на трансферном рынке. Перед сборами подписаны два игрока, которые к нам присоединятся. До зимних сборов надеемся подписать ещё одного игрока, хотим усилиться до зимних сборов. Возможно, потом будет ещё один трансфер в зимнее трансферное окно, в феврале. Несмотря на отсутствие спортивного директора, клуб вёл активную работу.

Сейчас мы заложники лимита. Хлусевич и Свинов — это очень перспективные игроки. Помимо качества, нам нужно усиление скамейки. Своё видение тренер скажет более подробно», — сказал Мележиков.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.