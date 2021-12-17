Салернитана — Интер прямая трансляция 17.12.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав итальянской Серии А.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Салернитана» — «Интер». Коэффициент ставки — 2.44.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Интер»).

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