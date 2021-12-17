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    «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»

    «Ливерпуль» — «Ньюкасл»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 17-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Ньюкаслом» со счетом 3:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 7-й минуте открыли гости — Джонджо Шелви зарядил издали, и мяч под дальнюю штангу влетел.

    На 21-й минуте Диогу Жота после навеса головой пробил с угла вратарской. Дубравка отбил прямо перед собой и со второй попытки португалец уже переиграл голкипера «Ньюкасла».

    Спустя четыре минуты Садио Мане пробил из середины штрафной. Дубравка отбил. Мяч отскочил к Салаху, который без проблем расстрелял ворота гостей.

    А на 87-й минуте Трент Александер-Арнольд издали зарядил под перекладину ворот «Ньюкасла». Дубравка не дотянулся в прыжке.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Ньюкасл 3:1
    Голы: 0:1 Джонджо Шелви (7'), 1:1 Диогу Жота (21'), 2:1 Мохамед Салах (25'), 3:1 Трент Александер-Арнольд (87') Ливерпуль: Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Ибраима Конате, Эндрю Робертсон, Алекс Окслейд-Чемберлен (Наби Кейта, 74'), Джордан Хендерсон, Тьяго Алькантара (Джеймс Милнер, 90'), Мохамед Салах (Роберто Фирмино, 74'), Диогу Жота, Садио Мане Ньюкасл: Аллан Сент-Максимен (Каллум Уилсон, 79'), Жоэлинтон, Райан Фрейзер (Джозеф Уиллок, 87'), Айзак Хэйден, Джонджо Шелви, Джейкоб Мёрфи, Джамаль Льюис (Мэтт Ритчи, 15'), Джамал Ласcеллс, Фабиан Шёр, Хавьер Манкильо, Мартин Дубравка Предупреждения: Жоэлинтон (45 + 2'), Райан Фрейзер (55'), Джордан Хендерсон (70'), Айзак Хэйден (86')

    Отметим, что «Ливерпуль» недосчитался ряда игроков из-за положительных тестов на коронавирус.

    Календарь и таблица АПЛ

    Команда Юргена Клоппа располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эдди Хау занимают предпоследнее, 19-е место в таблице.

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