Лацио — Дженоа: смотреть онлайн трансляцию 17.12.2021

В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матчав Серии А.

Последний матч между собой: «Лацио» — «Дженоа» 4:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лацио» — «Дженоа». Коэффициент ставки — 2.17.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лацио»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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