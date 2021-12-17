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    Лацио — Дженоа: смотреть онлайн трансляцию 17.12.2021

    Лацио — Дженоа: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Футбол Серия A Лацио Дженоа Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Лацио» — «Дженоа» в Серии А.

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    Последний матч между собой: «Лацио» — «Дженоа» 4:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лацио» — «Дженоа». Коэффициент ставки — 2.17.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лацио»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лацио — Дженоа.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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