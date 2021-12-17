Клопп: Статистика Салаха поражает

Главный тренер «Ливерпуля»подвел итоги матча 17-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (3:1).

«При подготовке мы использовали для анализа больше матчей "Борнмута", чем "Ньюкасла". В прошлый раз, когда Эдди Хау был здесь с "Борнмутом", мы выиграли со счётом 2:1 и ожидали похожей встречи.

То, что счёт в матче открыл "Ньюкасл" немного изменило настроение. Мы начали спешить. При этом, считаю, что "Ливерпуль" забил действительно хорошие голы. Я действительно доволен в этот непростой период года, когда вам просто нужно пройти через большое количество игр.

15-матчевая результативная серия Салаха? Это просто удивительно. Его голевые передачи так же важны, как и голы. Сегодня было правильно снять его с матча немного раньше, ведь мы снова играем через уже через три дня», — цитирует Клоппа BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ньюкасл» занимает предпоследнее, 19-е место в таблице.