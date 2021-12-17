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    Якубко: Карпин и Дзюба как маленькие дети. Русские футболисты постоянно на кого-то обижаются

    Футбол Сборная России Футбол России Зенит
    Бывший нападающий сборной Словакии, московского «Динамо» и «Амкара» Мартин Якубко считает глупой ситуацию, из-за которой Артем Дзюба перестал играть за сборную России.

    Мартин Якубко
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    Мартин Якубко

    Дзюба не провел ни одного матча за сборную России с тех пор, как главным тренером стал Валерий Карпин.

    «Они как маленькие дети. Думаю, с чисто профессиональной стороны тренер и футболист должны через такие истории перешагивать. Если они делают общее дело на благо сборной России, подобные вещи надо забывать.

    Это ведь не только проблема Карпина и Дзюбы. С русскими футболистами часто так — они постоянно на кого-то обижаются.

    Не думаю, что тренер должен извиняться перед футболистом. Но Дзюба высокомерный человек и ведет себя так с тех пор, как я его знаю, потому не хочет склонять голову. Но большие люди перешагивают через это ради команды», — приводит слова Якубко Sport24.

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