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    Артета отстранил Обамеянга от тренировок с командой

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    Sky Sports сообщает, что наставник «Арсенала» Микель Артета решил отстранить форварда Пьера-Эмерика Обамеянга от командных тренировок.

    Пьер-Эмерик Обамеянг и Микель Артета
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    Пьер-Эмерик Обамеянг и Микель Артета

    Сейчас игрок тренируется по индивидуальной программе. Помимо этого Артета заявил, что футболист не будет в заявке на матч АПЛ против «Лидса».

    Напомним, что ранее Обамеянг лишился капитанской повязки за нарушение дисциплины.

    Конфликт между тренером и игроком начался после его опоздания в расположение клуба. Ему разрешили отлучиться, но он не вернулся в срок. Из-за этого испанец не только забрал у него повязку капитана, но и не включил его в состав на матч с «Вест Хэмом».

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