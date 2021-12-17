Артета отстранил Обамеянга от тренировок с командой

Sky Sports сообщает, что наставник «Арсенала»решил отстранить форвардаот командных тренировок.

Сейчас игрок тренируется по индивидуальной программе. Помимо этого Артета заявил, что футболист не будет в заявке на матч АПЛ против «Лидса».

Напомним, что ранее Обамеянг лишился капитанской повязки за нарушение дисциплины.

Конфликт между тренером и игроком начался после его опоздания в расположение клуба. Ему разрешили отлучиться, но он не вернулся в срок. Из-за этого испанец не только забрал у него повязку капитана, но и не включил его в состав на матч с «Вест Хэмом».