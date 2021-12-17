«МЮ» сомневается, что сможет продать Марсьяля

Будущее нападающего «Манчестер Юнайтед»остается неопределенным. Английский клуб еще не получил ни одного серьезного трансферного предложения, сообщает ESPN.

Более недели назад агент игрока Филиппе Ламболи заявил, что Марсьяль хочет уйти из «Юнайтед» зимой. Однако это заявление не спровоцировало рост интереса к французу. В «МЮ» сомневаются, что найдется клуб, способный выплатить за трансфер Антони требуемую сумму, а также готовый платить игроку такую же большую зарплату, как в Манчестере.

«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть предложения о трансфере Марсьяля, так как тренер Ральф Рангник дал понять, что хочет работать лишь с теми, кто доволен своим положением в клубе. При этом маловероятно, что «МЮ» пойдет на снижение цены ради продажи игрока. Также клуб не готов платить ему большую часть зарплаты, если он уйдет в аренду.