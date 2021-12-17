«МЮ» сомневается, что сможет продать Марсьяля

Антони Марсьяль Фото: globallookpress.com
Более недели назад агент игрока Филиппе Ламболи заявил, что Марсьяль хочет уйти из «Юнайтед» зимой. Однако это заявление не спровоцировало рост интереса к французу. В «МЮ» сомневаются, что найдется клуб, способный выплатить за трансфер Антони требуемую сумму, а также готовый платить игроку такую же большую зарплату, как в Манчестере.
«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть предложения о трансфере Марсьяля, так как тренер Ральф Рангник дал понять, что хочет работать лишь с теми, кто доволен своим положением в клубе. При этом маловероятно, что «МЮ» пойдет на снижение цены ради продажи игрока. Также клуб не готов платить ему большую часть зарплаты, если он уйдет в аренду.