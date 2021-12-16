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    Витория: Покидаю «Спартак» с чувством, что боролся до конца, даже когда все казалось проигранным

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    Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория попрощался с московским клубом.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    Напомним, что 15 декабря красно-белые объявили о расторжении контракта с португальским специалистом.

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    • «Сегодня завершился мой путь в "Спартаке". Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем.

    Но величие клуба и болельщики "Спартака" заслуживают той лояльности, которую я обещал с самого начала.

    Образование, которое дали мне мои родители и которое я дам своим детям, основано на ценностях и принципах, от которых я никогда не откажусь.

    К счастью, приверженность тем обязанностям, которые я беру на себя, является одним из них. Я покидаю клуб с чувством, что я боролся до конца, даже когда все казалось проигранным. И с уверенностью, что это лучший момент, чтобы уйти.

    Теперь у них есть время найти лучшее решение. Я благодарен за возможность тренировать большой российский клуб и один из лучших клубов Европы и мира.

    Отдельно хочу поблагодарить невероятных болельщиках "Спартака" за их поддержку и привязанность, которую они проявляли ко мне. Они действительно заслуживают счастья», — написал Витория в инстаграме.

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