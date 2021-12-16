Витория: Покидаю «Спартак» с чувством, что боролся до конца, даже когда все казалось проигранным

Напомним, что 15 декабря красно-белые объявили о расторжении контракта с португальским специалистом.
«Сегодня завершился мой путь в "Спартаке". Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем.
Но величие клуба и болельщики "Спартака" заслуживают той лояльности, которую я обещал с самого начала.
Образование, которое дали мне мои родители и которое я дам своим детям, основано на ценностях и принципах, от которых я никогда не откажусь.
К счастью, приверженность тем обязанностям, которые я беру на себя, является одним из них. Я покидаю клуб с чувством, что я боролся до конца, даже когда все казалось проигранным. И с уверенностью, что это лучший момент, чтобы уйти.
Теперь у них есть время найти лучшее решение. Я благодарен за возможность тренировать большой российский клуб и один из лучших клубов Европы и мира.
Отдельно хочу поблагодарить невероятных болельщиках "Спартака" за их поддержку и привязанность, которую они проявляли ко мне. Они действительно заслуживают счастья», — написал Витория в инстаграме.