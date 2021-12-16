Руй Витория может возглавить бразильский «Фламенго»

Бывший главный тренер «Спартака»в ближайшее время может возглавить бразильский

Как сообщает Gazeta Esportiva, изначально клуб из Рио-де-Жанейро рассматривал кандидатуры двух других португальских специалистов — Витора Перейры и Карлуша Карвальяла.

Но после недавних событий в «Спартаке» руководство «Фламенго» добавило в свой список и Виторию.

Более того, по данным источника, назначение Руя является приоритетным вариантом для бразильского клуба, так как Карвальял и Перейра сейчас заняты в других командах.

Решение по новому тренеру будет принято до конца года.

Напомним, ранее на этой неделе «Спартак» объявил об увольнении Руя Витории.