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    Руй Витория может возглавить бразильский «Фламенго»

    Футбол Латинская Америка Португалия Спартак
    Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория в ближайшее время может возглавить бразильский «Фламенго».

    Руй Витория
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    Руй Витория

    Как сообщает Gazeta Esportiva, изначально клуб из Рио-де-Жанейро рассматривал кандидатуры двух других португальских специалистов — Витора Перейры и Карлуша Карвальяла.

    Но после недавних событий в «Спартаке» руководство «Фламенго» добавило в свой список и Виторию.

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    • Более того, по данным источника, назначение Руя является приоритетным вариантом для бразильского клуба, так как Карвальял и Перейра сейчас заняты в других командах.

    Решение по новому тренеру будет принято до конца года.

    Напомним, ранее на этой неделе «Спартак» объявил об увольнении Руя Витории.

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