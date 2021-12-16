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    Ваноли подписал контракт со «Спартаком»

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    Итальянский тренер Паоло Ваноли подписал контракт с московским «Спартаком», рассказал агент Андреа Д’Амико.

    Паоло Ваноли
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    Паоло Ваноли

    «Паоло подписал контракт со "Спартаком", презентация и пресс-конференция состоятся завтра», — рассказал агент в интервью РИА Новости .

    На посту главного тренера Паоло Ваноли сменит Руя Виторию, который работал с командой в первой части чемпионата.

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    • «Паоло Ваноли — новый тренер "Спартака" — клуба, который я хорошо знаю, клуба, обладающего отличным стадионом и спортивным центром», — цитирует Д′Амико твиттер Tutti Convocati.

    Ваноли стал третьим итальянским тренером в истории «Спартака» после Невио Скалы (2004) и чемпиона России 2017 года Массимо Карреры (2016-2018).

    «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а в РПЛ занимает 9-е место.

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