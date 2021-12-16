Ваноли подписал контракт со «Спартаком»

Паоло Ваноли Фото: globallookpress.com
«Паоло подписал контракт со "Спартаком", презентация и пресс-конференция состоятся завтра», — рассказал агент в интервью РИА Новости .
На посту главного тренера Паоло Ваноли сменит Руя Виторию, который работал с командой в первой части чемпионата.
«Паоло Ваноли — новый тренер "Спартака" — клуба, который я хорошо знаю, клуба, обладающего отличным стадионом и спортивным центром», — цитирует Д′Амико твиттер Tutti Convocati.
Ваноли стал третьим итальянским тренером в истории «Спартака» после Невио Скалы (2004) и чемпиона России 2017 года Массимо Карреры (2016-2018).
«Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а в РПЛ занимает 9-е место.