Тухель заявил, что «Челси» зимой может подписать защитника

Главный тренер «Челси»заявил, что лондонский клуб зимой может подписать нового защитника, сообщает Sky Sports.

«Во-первых, сперва нужно убедиться, что будет с Беном Чилуэллом (игрок травмировался). Затем мы будем решать, стоит ли нам искать игрока или сможем без подкрепления преодолеть этот период. Все зависит от Бена и от того, как долго он будет отсутствовать. Если будет возможность подписать альтернативный вариант, мы им воспользуемся», — сказал Тухель.

После 16-ти сыгранных матчей команда «Челси» набрала 36 очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице АПЛ.