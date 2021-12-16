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    Тухель заявил, что «Челси» зимой может подписать защитника

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что лондонский клуб зимой может подписать нового защитника, сообщает Sky Sports.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Во-первых, сперва нужно убедиться, что будет с Беном Чилуэллом (игрок травмировался). Затем мы будем решать, стоит ли нам искать игрока или сможем без подкрепления преодолеть этот период. Все зависит от Бена и от того, как долго он будет отсутствовать. Если будет возможность подписать альтернативный вариант, мы им воспользуемся», — сказал Тухель.

    После 16-ти сыгранных матчей команда «Челси» набрала 36 очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице АПЛ.

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