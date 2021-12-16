Вратарь «Кайрата» Покатилов нашел себе новый клуб в РПЛ

Вратарь «Кайрата» и сборной Казахстана по футболуведет переговоры о возвращении в российский «Ростов», сообщает Meta-ratings.kz.

«В его услугах заинтересован главный тренер Виталий Кафанов, ранее уже работавший с голкипером в том же "Ростове" и сборной Казахстана. Ранее стало известно о том, что "Кайрат" ищет нового вратаря в России и уже успел провести переговоры с двумя кандидатами», — пишет источник.

В настоящее время основным вратарем «Ростова» является Сергей Песьяков, пропустивший в нынешнем сезоне РПЛ 31 мяч в 17 матчах.

Покатилов выступал в «Ростове» в сезоне-2016, однако затем решил вернуться в КПЛ и подписать контракт с «Кайратом».