«Барселона» может вернуть Алексиса Санчеса

Нападающий «Интера»может вернуться в «Барселону», утверждает испанское издание Sport.

По информации издания, «сине-гранатовые» хотят арендовать чилийца в зимнее трансферное окно. В обратном направлении последует нападающий Люк де Йонг, который выступает за «Барселону» на правах аренды из «Севильи».

Андалусийский клуб не возражает от такой сделки.

Отмечается, что окончательное решение по поводу возвращения 32-летнего Санчеса в каталонский клуб будет зависеть от главного тренера команды Хави.

Напомним, что ранее чилиец выступал за «Барсу» с 2011 по 2014 гг.