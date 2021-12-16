ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Паоло ВанолиНовый вектор. Виторию сменит в «Спартаке» ученик Конте
  • 13:15
    • Кузнецова не допустят к участию в Олимпиаде-2022
  • 16:37
    • Госдума приняла законопроект о введении Fan ID во втором чтении
  • 14:42
    • Руй Витория может возглавить бразильский «Фламенго»
  • 14:23
    • Ротенберг: После ЧМ обещали победить Канаду. Победили! За свои слова отвечаем
  • 14:14
    • Защитник «Фиорентины» может перейти в клуб РПЛ
    Все новости спорта

    Орлов: Дзюба на выходе, «Зенит» ищет нападающего

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Трансферы
    Известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что «Зенит» больше не рассчитывает на Артема Дзюбу, а также отметил, что клуб сделал очередное предложение Сердару Азмуну.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    Контракт Азмуна с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что иранский футболист близок к переходу в «Лион».

    «На выходе ли Дзюба? Конечно. "Зенит" ищет нападающего.

    А что касается Азмуна, "Зенит" сделал ему хорошее предложение. Клуб сказал: "Ты подумай. Что ты с 'Лионом' сможешь выиграть, если попадешь туда?" А условия в "Зените" лучше, чем в "Лионе". Поэтому ему надо подумать.

  • СМИ: «Зенит» близок к покупке лучшего бомбардира «Интернасьонала»
  • Читайте по теме

    • Болельщики говорят, что надо уезжать за границу. Зачем? Смотря в какую команду. Если идешь и хочешь выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы, быть в топ-клубе — это одно.

  • СМИ: Дзюба пропустит игру с «Динамо» из-за травмы. Он уже на Мальдивах
  • Читайте по теме

    • Но "Лион" — это не топ-клуб Европы. Разве не так? У него жизнь одна. Он сейчас в шоколаде с точки зрения профессии, условий, любви болельщиков. Очень сложно прийти в другую команду и завоевать уважение. За сборную все равно играет. Это его личное решение, но "Зенит" готов к тому, чтобы он остался» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Позволят ли ливерпульцы «Ньюкаслу» забить на «Энфилде»?
  • «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Прервет ли Россия победную волну Швеции?
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Будет ли матч в Лестере результативным?
  • «Лестер» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.24
  • Экспресс дня 16 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лестер — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Даллас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Лацио — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Салернитана — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры