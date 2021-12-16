Орлов: Дзюба на выходе, «Зенит» ищет нападающего

Известный комментаторсообщил, чтобольше не рассчитывает на, а также отметил, что клуб сделал очередное предложение

Контракт Азмуна с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что иранский футболист близок к переходу в «Лион».

«На выходе ли Дзюба? Конечно. "Зенит" ищет нападающего.

А что касается Азмуна, "Зенит" сделал ему хорошее предложение. Клуб сказал: "Ты подумай. Что ты с 'Лионом' сможешь выиграть, если попадешь туда?" А условия в "Зените" лучше, чем в "Лионе". Поэтому ему надо подумать.

Болельщики говорят, что надо уезжать за границу. Зачем? Смотря в какую команду. Если идешь и хочешь выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы, быть в топ-клубе — это одно.

Но "Лион" — это не топ-клуб Европы. Разве не так? У него жизнь одна. Он сейчас в шоколаде с точки зрения профессии, условий, любви болельщиков. Очень сложно прийти в другую команду и завоевать уважение. За сборную все равно играет. Это его личное решение, но "Зенит" готов к тому, чтобы он остался» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».