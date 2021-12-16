Мостовой: «Спартак» поступил с Виторией бесчеловечно

Бывший полузащитник «Спартака»высказался об увольнениис поста главного тренера красно-белых.

«Я всегда был за Виторию, он нормальный тренер, хороший человек, настоящий мужик. В "Спартаке" с ним поступили бесчеловечно. Давать тренеру всего полгода работы, а потом выгонять — это вообще против всех норм морали.

Здорово, что Витория вел себя как мужчина, достойно, никогда ни с кем не конфликтовал публично, не делал двусмысленных заявлений, в отличие от некоторых», — цитирует Мостового Sport24.

Руй Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством «Спартак» занял первое место в своей группе и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Календарь и таблица РПЛ

В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Спартак» занимает девятую строчку, набрав 23 балла.