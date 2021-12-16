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    Геркус: Гисдоль не подходит «Локомотиву»

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    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус оценил выступление «железнодорожников» в первой половине сезона.

    Маркус Гисдоль
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    Маркус Гисдоль

    «Если коротко — плохо, но не катастрофа. Пока "Локомотив" повторяет прошлогодний график — 28 очков после 18 туров. Тогда тоже была завалена осень, весной исправились, появилась динамика, где-то повезло, но результаты были впечатляющими. Дошли в итоге до третьего места. Сейчас допустимы те же ожидания: все выздоровеют, команда поработает на сборах, жизнь наладится. Не знаю насчет третьего места, но подняться выше нынешнего шестого вполне возможно. Другой вопрос — масштаб клубных притязаний. Если в клубе рассчитывают на золото или серебро, думаю, это нереально в данный момент.

    Для меня странно, что позвали именно Гисдоля. Можно было найти сильнее, да и опытнее, кстати: Гисдоль раньше не играл на два фронта, в чемпионате и еврокубках. Это было заметно и это сказывалось, он не умеет готовить команду в коротких паузах, что подтверждает и возросшее число травм. В обычном цикле Гисдоль раньше работал, в укороченном нет. Не знаю подробностей, но выглядит именно так. На мой взгляд, он не очень подходит "Локомотиву".

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    • Рангник, наверное, разбирается в тренерах, но, возможно, недооценил наш чемпионат. Рангник думал, это слишком просто: сейчас придет и все наладит. Разговаривал с ним на эту тему — сложилось именно такое ощущение. Мы сами наш чемпионат недооцениваем, а он и подавно: Ральфу кажется, что здесь легко, а здесь трудно. Посмотрите, каким командам проигрывал Гисдоль — "Уралу", "Арсеналу", "Ахмату". Не лидерам, мягко говоря. Потому что у нас крепенький турнир, несмотря на все сложности. И тренеры что-то могут, и прессинговать команды умеют, и давление есть медийное. Не так уж в нашей лиге все запущено, средненько играть мы способны», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

    «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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