«Барса» и «Ман Сити» ведут переговоры по поводу трансфера Феррана Торреса

Полузащитник «Манчестер Сити»летом 2022 года может стать футболистом «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

21-летний испанский полузащитник продолжает оставаться приоритетным вариантом для усиления атакующей линии «сине-гранатовых». Сообщается, что клубам осталось договориться по цене трансфера. Несколько дней назад разница между запрашиваемой ценой «Манчестер Сити» и той суммой, которую готова была заплатить «Барселона», была в € 15 млн. Сейчас эта разница составляет несколько миллионов. Сообщается, что «Манчестер Сити» хочет выручить за игрока € 60 млн.

В нынешнем сезоне Торрес в четырёх матчах АПЛ забил два гола и отдал голевую передачу.