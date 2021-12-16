Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре

Полузащитник «Зенита»признан лучшим игроком российской Премьер-лиги в ноябре и декабре.

«Эксперты РПЛ и Матч Премьер отдали голос за игрока "Зенита", а болельщики проголосовали за Игоря Акинфеева», — отмечается в сообщении лиги.

Клаудиньо за этот период забил четыре гола в четырех матчах.

На приз претендовали форвард «Сочи» Матео Кассьерра, хавбек «Ахмата» Даниил Уткин и вингер «Динамо» Денис Макаров.

Клаудиньо также стал автором лучшего гола РПЛ в ноябре-декабре.