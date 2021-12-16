Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре

Клаудиньо Фото: globallookpress.com
«Эксперты РПЛ и Матч Премьер отдали голос за игрока "Зенита", а болельщики проголосовали за Игоря Акинфеева», — отмечается в сообщении лиги.
Клаудиньо за этот период забил четыре гола в четырех матчах.
На приз претендовали форвард «Сочи» Матео Кассьерра, хавбек «Ахмата» Даниил Уткин и вингер «Динамо» Денис Макаров.
Клаудиньо также стал автором лучшего гола РПЛ в ноябре-декабре.
🔝 Клаудиньо — лучший игрок #ТинькоффРПЛ в ноябре и декабре— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 16, 2021
✅ Эксперты РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали голос за игрока «Зенита», а болельщики проголосовали за Игоря Акинфеева #ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/RI3Alz5Rn8