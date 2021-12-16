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    Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре

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    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим игроком российской Премьер-лиги в ноябре и декабре.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Эксперты РПЛ и Матч Премьер отдали голос за игрока "Зенита", а болельщики проголосовали за Игоря Акинфеева», — отмечается в сообщении лиги.

    Клаудиньо за этот период забил четыре гола в четырех матчах.

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    • На приз претендовали форвард «Сочи» Матео Кассьерра, хавбек «Ахмата» Даниил Уткин и вингер «Динамо» Денис Макаров.

    Клаудиньо также стал автором лучшего гола РПЛ в ноябре-декабре.

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