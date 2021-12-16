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    Челси — Эвертон: смотреть онлайн трансляцию 16.12.2021

    Челси — Эвертон: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол АПЛ Челси Эвертон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 22:45 начнётся прямая трансляция матча «Челси» — «Эвертон» в АПЛ.

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    Последний матч между собой: «Челси» — «Эвертон» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Челси»).

    Календарь и таблица АПЛ

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Эвертон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Эвертон».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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