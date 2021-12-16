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    Экс-тренер сборной России Игнатьев о ситуации в «Спартаке»

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    Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что не видит ничего удивительного в уходе Руя Витории из «Спартака», сообщает Betonmobile.

    Борис Игнатьев
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    Борис Игнатьев

    «Сейчас люди в "Спартак" приглашаются просто так. Как-будто любой тренер может решить стилевую задачу клуба. Тренеров меняют люди, которые сами не знают, что такое футбол и футбольная жизнь. Конечно, это непозволительно. Поэтому я очень разочарован тем, что происходит в "Спартаке".

    В увольнении Витории нет ничего удивительного. Нет результата. Таков закон этого жанра. В футболе все это знают, только не знают, когда уволят тренера, а его обязательно уволят. Все его результаты в Лиге Европы — это дело случая, не побоюсь этого слова, но было везение. То, что происходит в чемпионате России — это уже результат Витории, его взаимоотношения с футболистами.

    Есть время подготовить команду до старта второй половины сезона. С этим я не вижу никаких проблем», — сказал Игнатьев.

    После 18 туров РПЛ красно-белые набрали 23 очка и занимают девятое место в турнирной таблице.

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