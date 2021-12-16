Аршавин высказался об увольнении Витории из «Спартака»

Андрей Аршавин Фото: globallookpress.com
«Мне кажется, что сегодня произошло то, что было известно уже практически, когда он только подписывал контракт. Его отставка не удивляет. Удивило бы больше, если "Спартак" оставил двух тренеров — Виторию на Лигу Европы, а Ваноли взял бы для чемпионата.
Вот это было бы новое изобретение. В целом, думаю, Витории было трудно работать в этой обстановке, которая была вокруг клуба», — сказал Аршавин «Матч ТВ».
Руй Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством «Спартак» занял первое место в своей группе и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Спартак» занимает девятую строчку, набрав 23 балла.