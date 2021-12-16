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    Аршавин высказался об увольнении Витории из «Спартака»

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    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин отметил, что увольнение Руя Витории с поста главного тренера «Спартака» было ожидаемо со старта сезона.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Мне кажется, что сегодня произошло то, что было известно уже практически, когда он только подписывал контракт. Его отставка не удивляет. Удивило бы больше, если "Спартак" оставил двух тренеров — Виторию на Лигу Европы, а Ваноли взял бы для чемпионата.

    Вот это было бы новое изобретение. В целом, думаю, Витории было трудно работать в этой обстановке, которая была вокруг клуба», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

    Руй Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством «Спартак» занял первое место в своей группе и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

    Календарь и таблица РПЛ

    В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Спартак» занимает девятую строчку, набрав 23 балла.

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