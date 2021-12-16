Аршавин высказался об увольнении Витории из «Спартака»

Бывший игрок сборной Россииотметил, что увольнениес поста главного тренера «Спартака» было ожидаемо со старта сезона.

«Мне кажется, что сегодня произошло то, что было известно уже практически, когда он только подписывал контракт. Его отставка не удивляет. Удивило бы больше, если "Спартак" оставил двух тренеров — Виторию на Лигу Европы, а Ваноли взял бы для чемпионата.

Вот это было бы новое изобретение. В целом, думаю, Витории было трудно работать в этой обстановке, которая была вокруг клуба», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

Руй Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством «Спартак» занял первое место в своей группе и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Календарь и таблица РПЛ

В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Спартак» занимает девятую строчку, набрав 23 балла.