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    «Спартак» объявил об отставке Витории

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    Московский «Спартак» сообщил на своем официальном сайте об отставке главного тренера Руя Витории.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    Стороны договорились расстаться по взаимному соглашению.

    «Португалец навсегда останется в истории "Спартака" как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение.

    Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу Спартаку», — отмечается в заявлении клуба.

    Клуб также покидают ассистенты Витории — Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.

    Руй Витория возглавил «Спартак» перед началом текущего сезона. Под его руководством вышел в плей-офф Лиги Европы. Красно-белые заняли первое место в группе, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию».

    В чемпионате России «Спартак» занимает девятое место после 17-ти туров.

    Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.

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