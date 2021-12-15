«Спартак» объявил об отставке Витории

Московский сообщил на своем официальном сайте об отставке главного тренера

Стороны договорились расстаться по взаимному соглашению.

«Португалец навсегда останется в истории "Спартака" как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение.

Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу Спартаку», — отмечается в заявлении клуба.

Клуб также покидают ассистенты Витории — Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.

Руй Витория возглавил «Спартак» перед началом текущего сезона. Под его руководством вышел в плей-офф Лиги Европы. Красно-белые заняли первое место в группе, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию».

В чемпионате России «Спартак» занимает девятое место после 17-ти туров.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.