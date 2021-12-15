Источник: Витория отказывается от расторжения контракта со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака»не согласен с увольнением и отказывается подписывать бумаги о расторжении контракта.

По информации «Матч ТВ», именно по этой причине «Спартак» до сих пор не объявил о назначении на пост главного тренера итальянца Паоло Ваноли.

«К утру среды Паоло Ваноли все еще не объявлен в качестве главного тренера "Спартака", так как этот пост на данный момент де-юре занимает Руй Витория.

Португальский специалист не согласен с увольнением и отказывается подписывать бумаги о расторжении», — сказал источник издания.

Ранее сообщалось, что Ваноли уже на этой неделе будет представлен в качестве нового главного тренера «Спартака».

Напомним, «Спартак» под руководством Витории вышел в плей-офф Лиги Европы. Красно-белые заняли первое место в группе, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию».

В чемпионате России «Спартак» занимает девятое место после 17-ти туров.