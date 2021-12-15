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    Источник: Витория отказывается от расторжения контракта со «Спартаком»

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    Главный тренер «Спартака» Руй Витория не согласен с увольнением и отказывается подписывать бумаги о расторжении контракта.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    По информации «Матч ТВ», именно по этой причине «Спартак» до сих пор не объявил о назначении на пост главного тренера итальянца Паоло Ваноли.

    «К утру среды Паоло Ваноли все еще не объявлен в качестве главного тренера "Спартака", так как этот пост на данный момент де-юре занимает Руй Витория.

    Португальский специалист не согласен с увольнением и отказывается подписывать бумаги о расторжении», — сказал источник издания.

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    • Ранее сообщалось, что Ваноли уже на этой неделе будет представлен в качестве нового главного тренера «Спартака».

    Напомним, «Спартак» под руководством Витории вышел в плей-офф Лиги Европы. Красно-белые заняли первое место в группе, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию».

    В чемпионате России «Спартак» занимает девятое место после 17-ти туров.

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