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    Смородская высмеяла интервью Цорна и Корнетки

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    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что ее удивили слова Томаса Цорна и Ларса Корнетки о новой стратегии развития клуба.

    Ольга Смородская
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    Ольга Смородская

    Корнетка с недавних пор занимает пост руководителя по спорту и развитию «Локомотива», а Цорн стал спортивным директором «железнодорожников».

    «У них так все хорошо, все в процессе, а что ни пункт, то полная неясность. Только они презентовали стратегию с Рангником, что будут играть в Лиге чемпионов, а теперь они не уверены, попадут ли вообще в какие-нибудь еврокубки.

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    • Они делали трансферную кампанию, чтобы постоянно играть в еврокубках, как заявил Рангник. Они ее сделали, но выход из нее нулевой. Распродали хороших игроков и купили непонятно кого. Я не вижу никакой пользы.

    Также говорят, что игроки должны играть, чтобы повышать свою стоимость, а для этого нужен другой тренер. Ну, это просто цирк! Никакой тренер не повысит стоимость Бека-Бека. Она как была нулевой, так и останется. Они знали, что Анджорин не играет, у него тяжелый ковид. Зачем они платят ему зарплату? Так бы и "Челси" платили.

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    • Николич не просто давал результат, а на команду было приятно смотреть. Сейчас же они не знают, что делать с хорошими игроками. Они платят зарплату, а люди не играют. У них нет ничего на бумаге и в голове. У них набор банальных фраз.

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    • Что касается медицины, то при мне был лучший медицинский центр. К нам обращались другие клубы. Медицинский центр закрыли они! Всех врачей они уволили. Сейчас там нет ни одного квалифицированного врача с опытом. У нас была специальная программа по профилактике травм. То, что они натворили с медициной, — отдельная тема. Говорят, что будет все шикарно после сборов. Да их до этого надо всех выгонять», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

    «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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