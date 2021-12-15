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    Смолов и Гильерме могут покинуть «Локомотив» в конце сезона

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    Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ларс Корнетка намекнул на то, что следующим летом команду могут покинуть Федор Смолов, Гильерме и Мацей Рыбус.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    Контракты Смолова, Гильерме и Рыбуса рассчитаны до конца текущего сезона.

    «На некоторые вопросы в футболе нельзя ответить однозначно, потому что в расчет принимается много обстоятельств. У нас в составе есть возрастные игроки, которые остаются на топ-уровне. У некоторых заканчиваются контракты, у кого-то через год-два. Но есть общий подход — мы уважаем всех игроков. Не хотел бы говорить по конкретным футболистам», — приводит слова Корнетки «Матч ТВ».

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    • «Мы не ответим сейчас на этот вопрос. Есть много факторов. Бывают футболисты, с которыми у вас отличные отношения, но нужно освободить место под другого легионера. Бывают истории, когда игроку делают более выгодное предложение в другом клубе. Нет позиции, что мы должны избавиться от возрастных игроков, — все индивидуально», — добавил спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн.

    «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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