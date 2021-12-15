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    Шварц — о продлении контракта: Работа доставляет удовольствие, «Динамо» добивается успехов

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал продление своего контракта с клубом.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    Ранее 43-летний немец и московский клуб заключили соглашение до лета 2024 года.

    «Я решил продлить контракт, потому что чувствую себя здесь очень комфортно. За последние 14 месяцев я глубоко погрузился в работу в "Динамо", а клуб и его фанаты поселились в моем сердце.

    Работа доставляет удовольствие, мы добиваемся успехов, но пока еще только на пути к серьезным достижениям. Тогда зачем мне задумываться о каких-то иных вариантах? Сейчас я счастлив.

    Здорово, что мы продолжим идти по этой дороге вместе со спортивным директором Желько Бувачем и всеми остальными работниками клуба», — цитирует Шварца клубная пресс-служба.

    Экс-тренер «Майнца» возглавил «Динамо» 14 октября 2020. В прошлом сезоне команда заняла 7-е место в таблице РПЛ, а сейчас идет второй, отставая от «Зенита» на 2 очка после 18 туров.

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