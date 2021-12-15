Орлов: Мне жаль Виторию, он ни в чем не виноват. Кого ему купили в «Спартак»?

Комментаторотреагировал на решение московского «Спартака» уволить главного тренера команды

Ранее сообщалось, что новым наставником московского клуба станет итальянец Паоло Ваноли.

«Мне жаль Виторию. Он ни в чем не виноват. Кого ему купили? Он получил тех игроков, которых не набирал. Это не его креатуры.

А вы не допускаете, что у португальца может быть другой вкус на футболистов? Тут вспоминается популярная песня "Я тебя слепила из того, что было"...

Тем не менее Руй старался, трудился в этих условиях. И что самое главное — заработал для "Спартака" деньги, выйдя в плей-офф Лиги Европы.

А его увольняют. Это плохой пример для всех остальных. Нужны грамотные менеджеры, которые принимают логичные решения.

Тедеско с таким же составом стал вторым? Но какое мы имеем право осуждать Виторию, который не создавал эту команду, не набирал игроков? Какие у него были условия? Что вы от него хотите за полгода? При этом португалец вышел из группы в Лиге Европы.

Но его убирают. А вы создали условия Витории, чтобы с него спрашивать? Вспомните Николая Петровича Старостина, почитайте, поспрашивайте.

Бескова далеко не все принимали в "Спартаке". Но Старостин терпел, верил в профессионализм Константина Ивановича. И это сработало. Есть же законы. Раз позвали тренера — создайте ему условия.

А понимают ли нынешние руководители "Спартака", что это за клуб? Знают ли они традиции, идеологию? Ну какое же неуважение к Витории! Он вас вывел в плей-офф Лиги Европы, а вы с ним так расстаетесь.

И кто приходит в "Спартак"? Кто вместо Витории? Клопп, Нагельсман, Конте Гасперини, Моуринью? Я в футболе 50 лет. Но я не знаю Ваноли. А вы?

Кто это? По каким принципам его приглашают? Чего он достиг?», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Витория возглавил красно-белых летом этого года.

После 18 туров московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда также вышла в 1/8 финала Лиги Европы, финишировав первой в своей группе. .