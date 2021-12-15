В «Локомотиве» назвали причину увольнения Николича

Спортивный директор «Локомотива»рассказал, почему клуб решил прекратить сотрудничество с бывшим главным тренером команды

После отставки Николича «Локомотив» возглавил немецкий тренер Маркус Гисдоль.

«Руководство клуба видело футбол команды не таким, в какой играл Марко.

Исходя из стратегии, мы хотим играть в другой футбол. Чтобы развивать таланты, наращивать стоимость игроков, нужен другой стиль, а не только результат.

По стратегии стоимость команды должна быть около 250 млн евро, а для этого нужно показывать современный и быстрый футбол. Руководство дало задачу нам перестроить игру команды на атакующую, привить высокий прессинг. Марко этого не показывал.

Была задача привести тренера, который знает философию. У нас было три аспекта, когда приглашали Гисдоля: 1) человек понимает философию Ральфа и его футбол; 2) понимали, чего ожидать от человека, мы прекрасно понимали, как он будет работать с командой; 3) он был доступен на рынке. Нам не пришлось платить большие деньги и отступные», — приводит слова Цорна «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.