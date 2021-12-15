В «Локомотиве» назвали причину увольнения Николича

После отставки Николича «Локомотив» возглавил немецкий тренер Маркус Гисдоль.
«Руководство клуба видело футбол команды не таким, в какой играл Марко.
Исходя из стратегии, мы хотим играть в другой футбол. Чтобы развивать таланты, наращивать стоимость игроков, нужен другой стиль, а не только результат.
По стратегии стоимость команды должна быть около 250 млн евро, а для этого нужно показывать современный и быстрый футбол. Руководство дало задачу нам перестроить игру команды на атакующую, привить высокий прессинг. Марко этого не показывал.
Была задача привести тренера, который знает философию. У нас было три аспекта, когда приглашали Гисдоля: 1) человек понимает философию Ральфа и его футбол; 2) понимали, чего ожидать от человека, мы прекрасно понимали, как он будет работать с командой; 3) он был доступен на рынке. Нам не пришлось платить большие деньги и отступные», — приводит слова Цорна «Спорт-Экспресс».
«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.