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    В «Локомотиве» назвали причину увольнения Николича

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    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, почему клуб решил прекратить сотрудничество с бывшим главным тренером команды Марко Николичем.

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    После отставки Николича «Локомотив» возглавил немецкий тренер Маркус Гисдоль.

    «Руководство клуба видело футбол команды не таким, в какой играл Марко.

    Исходя из стратегии, мы хотим играть в другой футбол. Чтобы развивать таланты, наращивать стоимость игроков, нужен другой стиль, а не только результат.

    По стратегии стоимость команды должна быть около 250 млн евро, а для этого нужно показывать современный и быстрый футбол. Руководство дало задачу нам перестроить игру команды на атакующую, привить высокий прессинг. Марко этого не показывал.

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    • Была задача привести тренера, который знает философию. У нас было три аспекта, когда приглашали Гисдоля: 1) человек понимает философию Ральфа и его футбол; 2) понимали, чего ожидать от человека, мы прекрасно понимали, как он будет работать с командой; 3) он был доступен на рынке. Нам не пришлось платить большие деньги и отступные», — приводит слова Цорна «Спорт-Экспресс».

    «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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