«Путь у всех разный, наш — четкий». В «Локомотиве» сообщили о желании быть выше «Зенита»

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива»рассказал о принципах работы новой стратегии по развитию московского клуба.

«У нас есть четкое видение, туда вовлечена стратегия, как нам добиться спортивного успеха и на основе этого достичь финансового успеха: одно выходит из другого.

Например, есть проект "Ред Булл", где также стоят спортивные и финансовые задачи. Но путь у всех разный, наш — четкий. Сначала надо добиться краткосрочного успеха, но главное — как мы поставим работу с молодежью.

В предыдущих проектах, где мы работали, были другие условия. Я заметил, что здесь предпочитают возрастных игроков, а не молодых, а финансовая ситуация отличается от той, что была в "Ред Булле", но идея — одинаковая: как можно скорее через игру подвести молодых футболистов к топ-уровню.

"Зенит" идет на первом месте, но мы не хотим быть как они, мы хотим быть выше и лучше. Наш футбол должен быть настолько качественным, чтобы мы били в Европе и "Марсель", и "Лацио". Однако этот вопрос не решается за один день», — приводит слова Корнетки «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.