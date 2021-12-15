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    Джикия: Разгромное поражение от «Зенита» можно считать позором

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    Капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что поражение от «Зенита» (1:7) можно считать позором.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «По теме юбилейного года у "Спартака" никакой накачки не было. Все прекрасно понимали, что есть столетие клуба и что в это столетие было бы хорошо завоевать максимальные места. "Спартак" в этом сезоне хочет стабилизировать игру и набирать очки, чтобы как можно выше подняться в этом розыгрыше.

    Такие победы, как с "Наполи", сглаживают немного ситуацию. Но в чемпионате России нужно с таким же рвением и с такой же отдачей биться, стараться, но почему-то так происходит. Было такое, что мы собирались вместе с командой, потому что есть много неравнодушных ребят. Никаких обвинений, просто был разговор, нужно было объяснить ребятам, что только мы можем изменить ситуацию.

    Никаких переходов на личности не было. Эта встреча как минимум сблизила нас. Уместно ли слово позор по отношению к матчу "Зенит" — "Спартак" (7:1)? Да. Через это надо пройти. К сожалению, у меня в "Спартаке" было и 0:7 с "Ливерпулем", но надо двигаться вперед», — цитирует Джикию «Матч ТВ».

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